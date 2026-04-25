‘ನಡೆದು ನಡೆದವರು’ ಕೃತಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಥಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ’

ಅಂಕೋಲಾ: ಲೇಖಕ ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ ಅವರು ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಅವರು ರಚಿಸಿದ 'ನಡೆದು ನಡೆದವರು' ಕೃತಿಯು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕೋಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ವಿ.ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಂಕೋಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ವಾಸುದೇವ ಗೋವಿಂದ್ರಾಯ ನಾಯಕ ಅವರು ರಚಿಸಿದ 'ನಡೆದು ನುಡಿದವರು' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಂದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ ಅವರು ವಾಸ್ತವ ಬದುಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ವೈಚಾರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರೇರಕ ವೈಚಾರಿಕ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಭಾವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವೈಚಾರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಲೇಖಕ ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪುಷ್ಪಾ ನಾಯ್ಕ, ಮಂಜುನಾಥ ಇಟಗಿ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ ಬಸವರಾಜ ಶೀಲವಂತರ, ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀಧರ ನಾಯಕ, ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಕ, ಎಂ.ಎಂ.ಕರ್ಕಿಕರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>