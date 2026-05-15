ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ₹1,918 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ..

<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ₹1,918 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನುದಾನ ನಿಧಿಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸುಮದಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 2028ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಎಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಹಾಗೂ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೂತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.</p><p>AI ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಈಗಿನ ನೂತನ ಹೂಡಿಕೆಯು ದೂರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದುವರೆಗಿನ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಡಜನ್ನಷ್ಟು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಳು ಎಐ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಾನೆಟ್ ಝೌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು (ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸವ ವಿಧಾನ) ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಝೌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>