‘ಒಂದು ಮಗುವಿದ್ದರೂ ಶಾಲೆ ನಡೆಯಲಿ’

ಅರಸೀಕೆರೆ: 'ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆಯೇ ಬೇಕು' ಎಂದು ಮರಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕೆಪಿಎಸ್-ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರಟಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕುರವಂಕ ಕೆಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಬುಧವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭರತ್, 'ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಗು ಇದ್ದರೂ ಶಾಲೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೊರಲ ಆಗ್ರಹ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಷ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮರೆತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ತಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಹನ, ಖಾಸಗಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಮರುಳಾಗದೇ ತಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಲು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ' ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಖಜಾಂಚಿ ಸುಭಾಷ್ ಬೆಟ್ಟದಕೊಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಮಂಜಣ್ಣ, ಭರತ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಜಯಮ್ಮ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಮಾದಮ್ಮ, ಗೌರಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ