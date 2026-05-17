ಯುವಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ: ಶಾಸಕ

ಅಥಣಿ: ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹಲವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬಿರಾದರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಬಸವರಾಜ ಐಎಫ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರೆ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣ ತೇಲಸಂಗ, ಕೋಕಟನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಥಣಿ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಅಥಣಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಕಾಲೇಜು ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೂರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕು ಹೆ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಕಟನೂರ್ ಕುಹಳ್ಳಿ ಸತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. 11 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಜಾದ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಎಂಟು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಬರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 11 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹185 ಕೋಟಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ₹508 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮಾಜೆಶ್ಶ್ವರಿ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರತಿಶತ 97 ರಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಆಗಲಿದ್ದು ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಿದ್ರಾಯಿ ಬೋಸಗಿ, ಜಮಖಂಡಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಯಶವಂತ ಕೊಕ್ಕನವರ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರೊ ರಾಜು ಭಜಂತ್ರಿ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ' ಜ್ಞಾನ ದೀಪ "ವನ್ನು ಶಾಸಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿಲಾಸ್ ಕಾಂಬಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ದಿವಾನಮಳ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆರ್. ಎ.ಬಡಿಗೇರ ಅತ