ವಾಕ್‌–ಶ್ರವಣ ವಿಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿ– ಸಮಾಜಸೇವೆಗೊಂದು ಸಾಧನ

<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ನನ್ನೊಡನೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಮೂಡಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ: ಅವರ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಎಂಬ ವಿಚಾರ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಏಳು ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡುವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದೂ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಯವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರವಣದೋಷ ಇರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ, ವಾಕ್ಶಕ್ತಿ ತಜ್ಞರ ನೆರವಿನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ, ಅವನ ಜೀವನದ ಗತಿಯೇ ಬದಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 34 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 43 ಕೋಟಿ ಜನ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರವಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ 6.3 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಶಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ (ಆಡಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೈನ್ಸ್).</p>.<p>ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆದರೆ ಜನ್ಮಜಾತವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಕೇಳುವಿಕೆ, ಮಾತು, ಭಾಷೆ, ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ತಜ್ಞರನ್ನು ಆಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಶಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳು, ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳು, ಔಷಧಿ, ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಐ ಮಾನ್ಯತೆ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅವಕಾಶ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ, ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು.</p>.<p><strong>ಕೌಶಲ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ</strong></p>.<p>ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಆಸಕ್ತಿ, ಅಭಿರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಲೋಕನ, ಸಂವಹನ, ವಿವರಗಳೆಡೆ ಗಮನ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕೌಶಲಗಳಿರಬೇಕು. ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಶಕ್ತಿ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಬಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಬಹುದು.</p>.<p>ತಜ್ಞರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅನುಭವ, ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆದಾಯವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಾಪನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.</p>.<p>ಮಾತನಾಡಲಾರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿನ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಕೇಳಲಾರದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಬ್ದದ ಲೋಕವನ್ನು ತೆರೆದು, ಅವರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊಡುಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಶಕ್ತಿ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಇದು ವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಾಜಸೇವೆಯೂ ಹೌದು.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕ: ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ವೃತ್ತಿ ಸಲಹೆಗಾರ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>