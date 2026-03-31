ಔರಾದ್‌: ಅಮರವಾಡಿ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಔರಾದ್: ಸಂಭ್ರಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏಳು ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಮರವಾಡಿ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭೀಮಗೊಂಡ ಅಮರವಾಡಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಬಸವಣಪ್ಪ ಮುಕ್ತೆದಾರ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಮದೇವ ಆಡೆ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರಕ ಮನ್ಮತಪ್ಪ ಹುಗ್ಗೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವಿ ನಸೀಮಾ ಬೇಗಂ, ಸಾಹಿತಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮೂಲಗೆ, ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಘುಳೆ, ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಘಮಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಬೈಲೂರು ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಯುವಕರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಗುಂಡಪ್ಪ ವಕೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರ ಟೋಕರೆ, ಸುನೀತಾ ಮುದ್ದಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಸ್.ಕೆ ಅಖೀಲ್, ಧನಾಜಿ ರೋಡೆ, ಅಂಜನಾಬಾಯಿ ಇದ್ದರು. ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಾಜಿ ಅಮರವಾಡಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>