ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career education

ಸೀದುಹೋದ ಮ್ಯಾಗಿ, ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ ಕೆಮ್ಮು: 'ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್’ ಎಕ್ಸಾಂ ಕಥೆ

ಸ್ಪಂದನ ಸಿ.ಆರ್.
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 12:19 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 12:19 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
School Studentscollege campusCAMPUSCollege Life

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT