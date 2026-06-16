ಸೀದುಹೋದ ಮ್ಯಾಗಿ, ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ ಕೆಮ್ಮು: 'ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್’ ಎಕ್ಸಾಂ ಕಥೆ

<p>ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂ ಮುಗಿದು ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಓದೋ ಯೋಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಇಲ್ಲದ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ತರ ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸಾಂ ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಹೈವೇಯಿಂದ ದಿಢೀರನೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಸರು ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ತರ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂ ಮುಗಿಸಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಸ್ಟ್ ಮನೇಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. </p><p>ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಹಣೆಬರಹ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೈಟಾದ ಧಕ್-ಧಕ್ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ತೀಯೋ ಮಹಾತಾಯಿ, ಎಕ್ಸಾಂ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಫೋನ್ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾ, ಅನ್ನೋ ಬೈಗುಳ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ, ಹಳೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು. ಎಕ್ಸಾಂ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮಜಾ, ಆ ತರಲೆ–ತುಂಟಾಟ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಈಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಷ್ಟು ನಗು ಬರುತ್ತೆ.</p><p><strong>ಬ್ಯಾಕ್ಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್: ಮೂವರು ವೆರೈಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್</strong></p><p>ನಮ್ಮದೊಂದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರ ಪುಟ್ಟ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ‘ಬ್ಯಾಕ್ಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್’ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೂವರು ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ಮೊದಲನೆಯವಳು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ವೀನ್ ಮಾನ್ಯ. ಎಕ್ಸಾಂಗೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಳೆ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ಇವಳೇ. ಎರಡನೆಯವಳು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿನ ಗಾಸಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮನನ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯವಳು, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ ತರಲೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕುವ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ನಾನು.</p><p><strong>ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ನೆಪ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಸಿಪ್ ಜಪ: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಹೈ-ಡ್ರಾಮಾ</strong></p><p>ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಫನ್ನಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಸಿಲಬಸ್ನ ತಲೆ ಬುಡ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು ಆ ಮಹಾನ್ ಐಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ. ಮಾನ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಓದಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್, ಪೆನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಮನೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ವಿ.</p><p>ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಓದೋಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ವಾತಾವರಣ. ಬುಕ್ ತಿರುವುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಮನನ, ಹೇ, ಆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಹುಲ್ ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾ ಗೊತ್ತಾ? ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಓದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಹರಟೆ ಪುರಾಣ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗಳು, ಕ್ರಶ್ಗಳು, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತು.</p><p>ಆಗ ನಮಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಹಸಿವಿನ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು. ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿಯಾದ್ವಿ. ಮಾನ್ಯ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮನನನ ಕಾಲು ತಗುಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಿದ್ದ ಸೌಂಡಿಗೆ ಮಾನ್ಯನ ಅಮ್ಮ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಯಾರದು? ಅಂತ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು. ನಾವು ಹೆದರಿ ಸೀದಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕಾವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವಳಂತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಹೋದಮೇಲೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ನಗು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸೀದು ಹೋಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ನೇ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತಾ ತಿಂದ್ವಿ.</p><p>ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂ, ಇನ್ನು ಓದಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮನನ ಜೋರಾಗಿ ಅಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು, ಲೋ ಬಿಡೇ, ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಇರ್ತೀವಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸಾಂ ದೊಡ್ಡದಾ? ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲೇ ತಲೆಗೆ ಹೋಗದ ಕಠಿಣವಾದ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ.</p><p><strong>ಎಕ್ಸಾಂ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಕರಾಮತ್ತು: ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ ಸೈನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್</strong></p><p>ಇನ್ನು ಮಾರನೇ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಂ ಹಾಲ್ ಕಥೆ ಕೇಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬೆಂಚ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸೈನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ A, ಎರಡು ಸಲ ಕೆಮ್ಮಿದರೆ B ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಸಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂದು ಮನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಂಟಲು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೀನು ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ಕೆಮ್ಮಿದ್ದನ್ನೇ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಬ್ಬರು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಬಂದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಂ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿತ್ತು ಕಣ್ರೇ, ನಾನು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಉರಿಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಅವಳನ್ನ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿದ್ವಿ.</p><p><strong>ಜಂಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಧಕ್-ಧಕ್: ಮಿಸ್ ಯು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್</strong></p><p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಗಳೇನೋ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅಸಲಿ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಿದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಜಂಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೇ ದೇವರೇ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬಳು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ.</p><p>ಈಗ ಮನೇಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೂತು ಬೋರ್ ಆಗುವಾಗ ಅಂದು ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ದಿನಗಳು, ಎಕ್ಸಾಂ ಹಾಲ್ನ ಗಲಾಟೆಗಳೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು, ಲೇಕ್ಚರರ್ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೆಂಚ್ ಕೆಳಗೆ ಕುರುಕುಲು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. </p>.<p><strong>(ಲೇಖಕಿ: ಸ್ಪಂದನ ಸಿ.ಆರ್. ಅಂತಿಮ ಬಿಎ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾಲೇಜು-ಸ್ವಾಯತ್ತ, ಹಾಸನ</strong>)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>