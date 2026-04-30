‘ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ’

<p>ಬಾದಾಮಿ: ‘ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಕೆ. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ದೇವಿ ಮಂಟಪದ ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಿಯು ದ್ವಿತೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ದೀಪಾ ಹೊಸಮನಿ, ಮೇಘನಾ ಕಲಾಲ, ಮಧುಶ್ರೀ ಮಾಜಿಗೌಡರ, ಮಂಜುನಾಥ ಗಾಣಿಗೇರ, ಬಸಮ್ಮ ಭಜಂತ್ರಿ, ದೀಪಾ ವಾಲಿಕಾರ, ಶಂಶೀರ ಖಾಜಿ, ಸಹನಾ ನಾಯಕ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಳಗೇರಿ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಯಲಿಗಾರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರು ‘ಯಾಕವ್ವ ಗರತಿ ನನ್ಯಾಕ ಮರತಿ’ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ನೀಲಗುಂದ, ಕರಿಯಪ್ಪ ಜೂಲಕಟ್ಟಿ, ಆರ್.ಎಫ್. ಬಾಗವಾನ, ದುಂಡಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಳವಾರ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಅರಬೂತನವರ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ವಾಲೀಕಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-19-1383863620</p>