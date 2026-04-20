‘ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’

<p>ಬಾದಾಮಿ: ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು 48 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದು ಗುರುವಂದನೆಯ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಎಲ್.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಣೇಶ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಪುಲಿಕೇಶಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೀರಪುಲಿಕೇಶಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1979ನೇ ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರುವಂದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರ ಅಶ್ವದಳದ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಜಿ. ಮರಿಬಾಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎ.ಎಸ್. ವಸ್ತ್ರದ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರೋಜಾ ಗುಬ್ಬಿ, ವಸಂತ ಗುಡಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಹೊರಪೇಟೆ, ಮಂಜುಳಾ ಹಿರೇಮಠ, ಅನಸೂಯಾ ಶೀಲವಂತ, ಮುರಳಿಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿ.ಜಿ.ಮರಿಬಾಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸರೋಜಾ ಮಾಹುಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿವೇಕಾನಂದ ನಾಯಕ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಎಸ್.ಡಿ. ಮುತಾಲಿಕ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-19-1961220330</p>