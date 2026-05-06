‘ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ’

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಸಂತೋಷ ಗಾಣಿಗೇರ, ಮಂಜುನಾಥ ಪೂಜಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿವಿಯು ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೇತನ ನೀಡದೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಪಠ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇಂತಿಷ್ಟು ಅವಧಿ ಎಂದು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಪಠ್ಯವನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಯುಜಿಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯುಜಿಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹56 ಸಾವಿರ ಗೌರವ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು. ಈಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು 10 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪೋಮಸಿಂಗ್ ಕಾರಭಾರಿ, ಎನ್.ಎಸ್. ಹರ್ನಾಳ, ಮಾರುತಿ ನಡುಕಟ್ಟಿನ, ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>