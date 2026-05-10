ಕಥೆಗಾರನಿಗೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಗತ್ಯ: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬದಾಮಿ ಅಭಿಮತ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಕಥೆ ಕಟ್ಟುವವನಿಗೆ ಭಾಷೆ, ಭಾವ, ವಾಸ್ತವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಷ್ಠಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಗತ್ಯ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಿ ಜನ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕತೆಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾದಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬಿವಿವಿ ಸಂಘದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳು, ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಐಕ್ಯೂಎಸ್ಸಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ 'ಕಥಾ ಕಮ್ಮಟ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಥೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗೆಯ ಕಮ್ಮಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಥನ ಕೌಶಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಆರ್. ಮುಗನೂರಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಥನ ಕಟ್ಟವಲ್ಲಿ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಮ್ಮಟಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೋವಿಕಾಸ ಹಾಗೂ ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕತೆಗಾರರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಜ್ಜನ, ಮುರ್ತುಜಾ ಬೇಗಂ ಕೊಡಗಲಿ, ಹಣಮಂತ ಹಾಲಗೇರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಥೆ ವಾಚಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಅನೀಲ್ ಗುನ್ನಾಪುರ, ಮುತ್ತು ಬಳ್ಳಾ, ಡಾ.ಎಸ್.ಡಿ ಕೆಂಗಲಗುತ್ತಿ, ಪ್ರೊ.ಕೆ. ವಿ. ಮಠ, ಶ್ರೀಹರಿ ಧೂಪದ ಇದ್ದರು. ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂದಿನಿ ಅಂಕದ ಹಾಗೂ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಪಾರ್ವತಿ ಗಡಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ವೀಣಾ ಕಲ್ಮಠ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260510-19-18816579