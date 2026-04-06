ಹಿಂದುಳಿದವರ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ: 'ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹರಳಯ್ಯ ಕಾಲೊನಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡದ ಬಾಬೂಜಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಎನ್. ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು. ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಾಳೆ ಅವರು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹುಗ್ಗಿ, ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ, ಸಿಪಿಐ ಪ್ರಮೋದ ಯಲಿಗಾರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಸಂಜೀವ ಜುನ್ನೂರ, ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯಾನಂದ ನರಸನ್ನವರ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಪರಶುರಾಮ ರಾಯಬಾಗ, ಮೋಹನ ಮುರಗೋಡ, ಅರ್ಜುನ ರಾಯಬಾಗ, ಸುರೇಶ ರಾಯಪ್ಪಗೋಳ, ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿಂಗನ್ನವರ, ಜಿ.ವೈ. ಭರಮನ್ನವರ, ಸುರೇಶ ಕಿತ್ತೂರು, ಮಂಜು ಶಿಡ್ಲೆವ್ವಗೋಳ, ಆನಂದ ಪಟಾತ, ಮಂಜುನಾಥ ಮಕರವಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>