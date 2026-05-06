‘ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮದರಸಾ ಒತ್ತು’

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: 'ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಮದರಸಾಗಳು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬುರ್ಹಾನುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಆದೋನಿ ಸಾಹೇಬ್ ದರ್ಗಾದ ಆವರಣ ದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಝೀಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 20 ದಿನಗಳ ಉಚಿತ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹಾಫಿಝ್ ಶಬ್ಬೀರ್ ಹಝ್ರತ್ ಗಜ್ಜೆಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 67 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುನಾದಿ ಕಲಿಕೆ, ಭಾಷಣ ಕಲೆ, ಗಾಯನ, ಕಂಠಪಾಠ, ಕುರಾನ್ ಪಾರಾಯಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಝೀಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಸಖಾಫಿ , ಸಯ್ಯಿದ್ ಚಾಂದ್ ಪೀರ್ ಷಾ ಖಾದ್ರಿ, ಜಾಮಿಅ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾದರ್ ವಲಿ ವೈ, ಮನ್ಸೂರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀರಾವಲಿ, ಸಹೀದ್ ಸಖಾಫಿ ಅಲ್-ಮಳ್'ಹರಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>