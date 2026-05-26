ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಂತಿಗೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ವಂತಿಗೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಇಒ ಸಿದ್ದವೀರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವಂತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ₹30 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಂತಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ, ಬ್ಯಾಗ್, ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪಾಲಕರಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಕಾಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧನರಾಜ ರಾಜೋಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾರ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಮತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಶಂಕರರಾವ್ ಜಮಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಡವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜ್ಞಾನದ ತಾಣಗಳಾಗಬೇಕು ಹೊರತು ಬರೀ ತೋರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರುತಿ ಫುಲೆ, ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಬೇಲೂರ, ಪ್ರಭು ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಮಿರ್ಜಾ ಕಾಸಿಂಬೇಗ್, ಪ್ರಭಾಕರ ಮುಜನಾಯಕ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>