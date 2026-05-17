‘ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ’

<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ‘ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಚೆಗೆ ತೀರ ಅಧಿಕಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಠಾಳದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಯೋಗ ದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ನಾಗಿನಕೆರೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ, ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಂಠಾಳ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಖಂಡಾಳೆ, ಗಂಗಾಧರ ಸಾಲಿಮಠ, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹಂದ್ರಾಳೆ, ಜಯಶ್ರೀ ಸಂಕೋಲೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-33-443620293</p>