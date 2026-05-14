ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಪ್ರಜಾಸತಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಜಾಸತಾತ್ಮಕತೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಭಾಷಣದ ಭಾಗವಾಗದೆ, ವರ್ತಮಾನದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕ ನಟರಾಜ್ ಬೂದಾಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತರಬೇತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಬುದ್ಧನನ್ನು ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ, ಈ ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜಯಂತಿಗಳ ವೇಳೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಅವರ ಬದುಕಿನ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಎಂ.ತ್ಯಾಗರಾಜ, 'ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ಮೂವರು ಮಹನೀಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಪಮ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಲಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಕಾಮಗೌಡ,'ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲತಾರಾಣಿ, 'ಇಂದು ಯುವಜನರು ಸದೃಢ ದೇಹ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ ಎನ್., ಅಶ್ವಿನಿ ಜಾಮೂನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>