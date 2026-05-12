ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ 14ರಂದು

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಧುಮೇಹ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಮೇ 14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ರವರೆಗೆ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಧುಮೇಹ ಟೈಪ್–1ರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಸೂಲಿನ್, ಗ್ಲುಕೊಮೀಟರ್, ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞವೈದ್ಯ ಡಾ.ಎಂ.ವಿ.ಜಾಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸುಜಾತಾ ಜಾಲಿ ಶಿಬಿರ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊ.ಸಂ. 8762015999, 8095958132 ಹಾಗೂ ದೂ.ಸಂ.0831 2551486 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-21-613389531</p>