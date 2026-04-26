‘ಕರ್ನಾಟಕವೇ ದೇಶದ ಜ್ಞಾನದ ರಾಜಧಾನಿ’

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಜ್ಞಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ' ಎಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿ.ಕೆ. ದಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಸ್ಟೊಡಾಂಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೊಡಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ '28ನೇ ಐಪಿಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಜಿ ಸಮಾವೇಶ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 66 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಜ್ಞಾನವು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ವಲಯದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುಜರಾತ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಲ್ಯಾಂಕಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬರ್ಕ್ಬೆಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳೂ ಮುಗಿದಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಖರ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೋಡಾಂಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವಿ.ಆನಂದಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾ.ಸಂದೀಪ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಡಾ.ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಹರಿ, ಡಾ.ಸಂಕೇತ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಾ.ದರ್ಶನಾ ಶಾ, ಡಾ.ಜಿಜ್ಞಾ ಶಾ, ಡಾ.ಪರಮೀತಸಿಂಗ್ ಬಾಂಗಾ, ಡಾ.ಶೇಷ ರೆಡ್ಡಿ, ಆಯೋಜನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಆನಂದಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ರಮೇಶ ನಾಯಕರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>