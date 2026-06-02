ಬೆಳಗಾವಿ: ಕೆಎಲ್ಇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕಾಹೆರ್) ಡೀಮ್ಡ್-ಟು-ಬಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 16ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಜೂನ್5ರಂದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜೆಎನ್ಎಂಸಿ (ಎಓಒಅ) ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಲ್ಇ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಪುಣೆಯ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್(ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಪ್ರೋ ಚಾನ್ಸಲರ್ ವಿದ್ಯಾ ಯೆರವಡೇಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಧಾದ ಸಾವಂಗಿ (ಮೆಘೆ) ಯಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತ ಮೆಘೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುಲಪತಿ ಲಲಿತಭೂಷಣ ಎಸ್. ವಾಘಮಾರೆ ಅವರು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದ ಥಾಮಸ್ ಜೆಫರ್ಸನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಡ್ನಿ ಕಿಮ್ಮೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮೂತ್ರರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ (ಯೂರಾಲಜಿ) ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಎಮೆರಿಟಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಜಿ. ಗೊಮೆಲ್ಲಾ, ಎಂ.ಡಿ., ಎಫ್ಎಸಿಎಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಮೂತ್ರರೋಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಜ್ಞಾನ (ಯೂರಾಲಜಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹಾಗೂ ನವೀನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿವಿಧವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,810 ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 40 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು, 44 ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ, 28 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರೋತ್ತರ, 691 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳು, 1,013 ಪದವಿಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ 34 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು, ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ www.kaher.edu.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>