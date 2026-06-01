ತಾಯಂದಿರ ದಿನ: ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ ಪರೀಟ್ ಅವರ 'ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇವರು' ಹಾಗೂ 'ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ' ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇವರು' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಂ.ಕಟ್ಟಿ, 'ತಾಯಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಇಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡಿವೇಶ ಇಟಗಿ, 'ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರ ಕುರಿತು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕೃತಿ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಸುನೀಲ ಪರೀಟ್, 'ಇಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಗುರು–ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಾಬೋಜಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಜಯಶೀಲಾ ಬ್ಯಾಕೋಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸುಮಾ ದೊಡಮನಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ, ಹೇಮಾ ಸೊನ್ನೊಳ್ಳಿ, ಶಿವು ನಂದಗಾಂವ, ಎಂ.ವೈ.ಮೆಣಸಿಣಕಾಯಿ, ಈರಣ್ಣ ಆಲೂರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗಂಗಮ್ಮಾ ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮಾತೃ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>