ಬೆಳಗಾವಿ: 'ನರ್ಸಿಂಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಾಧನಗಳು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ, ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಾನು ಭೂತಿ, ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ನರ್ಸ್ನ ಗುರುತು' ಎಂದು ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಕರ್ನಲ್ ಎಂ. ದಯಾನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಶಕ್ತೀಕರಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ. ನರ್ಸಿಂಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಶಕ್ತೀಕರಣವು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಮಹೋನ್ನತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೆ.ಎನ್. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ರಾಜೇಶ ಪವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಳೆಯ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನರ್ಸಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. 'ಈ ಹುಡುಗಿ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ಕೌಶಲದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಮಾಧವ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನರ್ಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕರುಣೆ, ಸೇವಾಭಾವ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಎಂ.ವಿ. ಜಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀರಿಕ್ಷಕ ಡಾ.ಆರಿಫ್ ಮಾಲ್ದಾರ, ನರ್ಸಿಂಗ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಶ್ರೇಯಾ ಹೆರೆಕರ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವೀರೇಶ ನಂದಗಾವಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>