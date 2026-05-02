ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಯಶಸ್ವಿ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಪಿರನವಾಡಿಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಾಂಡೋ ಆರ್ಮಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ನಂದಾದೀಪ ನೇತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮಗ್ರ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕಮಾಂಡೋ ಸುರೇಶ್ ಸನದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೈನಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯ ಮಹತ್ವ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಂದಾದೀಪ ನೇತ್ರಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ನಿಧಿ ಪಾಟವರ್ಧನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶೇಷ ಲಾಸಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಭಿಯಾನ, ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಾಂಡೋ ಆರ್ಮಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಒಟ್ಟು 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರು. ಡಾ.ಸೌರವ್ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಎ.ಆರ್. ಪರಾಯಿ ಅವರ ತಂಡ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿತು. ನಂದಾದೀಪ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ ತುಪ್ಪದ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>