ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ ಇಂದಿನಿಂದ

ಇಮಾಮ್ಹುಸೇನ್ ಗೂಡುನವರ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಇನ್ನೇನು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ತರಗತಿಗಳು ಸೋಮವಾರದಿಂದ (ಜೂನ್ 1) ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆರಂಭೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ, ಸಡಗರ–ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಅನುಭವಿಸಿದ, ಅಜ್ಜ–ಅಜ್ಜಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ನಲಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಗಳ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ನಿನಾದ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ ಚಿಲಿಪಿಲಿಗುಟ್ಟಲಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದೂಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆಗಳು ಢಣ... ಢಣ... ಬಾರಿಸಲಿವೆ.

ಚಿಣ್ಣರೇನೋ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಕರೇನೋ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶ್ರಮದಾನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಂಡು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶಾಲೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟದೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿಯೂಟ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ ವಂಟಮುರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಶಾಲಾ ಆರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಸಡಗರದಿಂದ ಶಾಲಾ ಆರಂಭೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದೇನೋ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ.

ಆದರೆ, ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೋರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರ ಪಾಲಕರ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260601-21-239882094