‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ’

<p>ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ‘ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆ, ಮನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಪಣತೋಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ ಸಿಪಿಐ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಯಾನಗರ ಸುಖದೇವಾನಂದ ಸಿದ್ಧಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬವೇ ನೇರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮುಗಿತು, ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಚಲನ ವಲನ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬುಲಾವ್ ಬಂದಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಹ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ದುರಂತ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಪೋರತ್ನ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಮೇಲಿನ ಅಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಗುರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವಾಗ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟದ ಸವಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಗುರು ಕಾರ್ಯ ಪವಿತ್ರವಾದು ಇದನ್ನು ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಘ್ನಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೃತಿಗೆಡದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಡಗಲ್ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಮಠದ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಠದ ರವಿಶಂಕರ ಗುರೂಜಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಫ್.ಯು.ಪೂಜಾರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಠದ ಮುಖ್ಯ ಕಳಶವನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ಬಳಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-21-968086701</p>