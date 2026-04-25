‘ಸಿಎಂಆರ್: ಕೌಶಲವಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಲೋಕಲ್' ಎಂಬ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಎರಡು ದಿನಗಳ 'ಜಾಗತಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸವಾಲು' ಚಿಂತನಾ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿಎಂಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಾಗಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್'ನಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 24ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. 10 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು 127 ನಗರಗಳ 120 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 3,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಿಎಂಆರ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಎಂಆರ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಸಿ.ರಾಮ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನವೀನ ವಿಚಾರಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹವು. ಕೌಶಲಗಳೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನವೀನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಎಐ ವೇದಿಕೆ, ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಐ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವೀನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಟ್ರೋಪಿ, ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿಎಂಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಎಚ್.ಬಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಹ ಕುಲಪತಿ ಹಾಗೂ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರವೀಣ್ ಆರ್. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>