‘ಓಪನ್‌ ಡೇ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ (ಡಿಎಸ್ಸಿಇ) ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ‘ಓಪನ್ ಡೇ–2026’ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟೆಕ್ ಕ್ರಾಫ್ಟರ್ ಸಿಪಿಎಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಲೋಕನಾಥ್ ಡೇ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಂದಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ, ನವೀನತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು’ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ನವೀನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ, ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್’, ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನವೀನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್’, ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಒಟ್ಟಾರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್’ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆಸ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನ ಶಿವಾನಂದ ಆರ್. ಕೋಟೇಶ್ವರ್, ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಡಿಎಸ್ಐ) ಟಿಂಟಿಷಾ ಎಚ್. ಸಾಗರ್, ನಿಶಾನ್ ಎಚ್. ಸಾಗರ್, ರೋಹನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಸಾಗರ್ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಜಿ. ಪ್ರಸಾದ್, ಗುರುವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂ. ಎನ್., ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರಾಮರಾಜು ಎಚ್.ಕೆ., ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಡಿ. ಆರ್., ಸುಮಾ ವಿ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-4-351680172</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>