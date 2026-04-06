‘ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ದುರಂತ' ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 'ಬದುಕಬನಿ ಮೂರುಧ್ವನಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆರಗು ಪ್ರಕಾಶನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ವಸ್ತ್ರದ ಅವರ 'ಚೇತನ ಭಾರತಿ', ರಶ್ಮಿ ಎಸ್. ಅವರ 'ಮಿದು ಮಾತು' ಹಾಗೂ ಅರ್ನಿ ಸಿ. ನವೀನ್ ಅವರ 'ಎಕೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಜಾರ್' ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜನಾರ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅಂಕಣಕಾರ ಎಸ್. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಮೂವರೂ ಲೇಖಕಿಯರ ಜತೆಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್'ಗೆ ಅರ್ಥ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರಿಯ, ಕುರುಡ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಗೆ ಇದ್ದೀಯಾ, ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರವಿಶಂಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ತಾವು ಹಗುರವಾಗಲು ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಜತೆಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಲು ನೆರವಾದ ಬಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಭಾರತಿ ವಸ್ತ್ರದ ಅವರು, 'ಪತಿ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವಿತ್ತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ ಪರಿಣಾಮ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಂಕಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾದ 'ಮಿದು ಮಾತು' ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಹೊಂದಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರಶ್ಮಿ ಎಸ್. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ, ಬೆರಗು ಪ್ರಕಾಶನದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕತ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>