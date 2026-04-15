ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕ ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ದಿನ, ರ್ಯಾಪ್ ಸೆನ್ಸೇಶನ್ 'ಧುರಂದರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ರೆಬಲ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಲೋಗೊವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೌಸರ್ ನಿಸಾರ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಹ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ವಿದ್ಯಾ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡೀನ್ ಡಾ.ಅನು ಸುಖದೇವ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>