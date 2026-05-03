ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಹಾಸನ: ಗೋಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ವೈದ್ಯಕೀಯ) ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್' (ಆರ್ಐಎಸ್ಎಂ) ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಆಲ್ಬನಿ) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್ಒ ಗುರುಚರಣ್ ಗೊಲ್ಲೇರ್ಕೇರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಬಿಎ, ಎಂಬಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಎಐ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>