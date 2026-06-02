ರಾಮಯ್ಯ ವಿ.ವಿ: ‘ಸ್ಟೆಮ್‌’ ಆರಂಭ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಮೊದಲ 'ಸ್ಟೆಮ್' ಕೇಂದ್ರವು (ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ) ರಾಮಯ್ಯ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ (ಆರ್ಐಎಸ್ಎಂ) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಗೋಕುಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್. ಜಯರಾಂ, 'ಅಲ್ಬನಿಯದ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿರುವ ಸ್ಟೆಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸದಾದ, ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯವುಳ್ಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 4ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎಂಜಿನಿಯ ರಿಂಗ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಮಟ್ಟದ ಬೋಧಕ ವೃಂದ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ದಶಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆರ್ಐಎಸ್ಎಂನಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯ ರಿಂಗ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟೋರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿ.ಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎ ಹಾಗೂ ಎಂಬಿಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಇರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂತರ್ ಶಿಸ್ತೀಯ ಕಲಿಕೆ, ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್, ಲೈವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಹಯೋಗವೂ ಇರಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಡೀನ್ ಎನ್.ಡಿ. ಗಂಗಾಧರ್, ಮಾಜಿ ಡೀನ್ ಡಿ.ಎನ್.ರಘನಂದನ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುಚರಣ್ ಗೊಲ್ಲೆಕೇರಿ, ಕುಲಸಚಿವ ಜೆ.ಡಿ. ದೇಸಾಯಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>