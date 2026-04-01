ಕೌಶಲ ವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಮನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯು 15ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ 10ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಏ.15ರಿಂದ ಏ.30ರವರೆಗೆ ಅರೆಕೆರೆ ಮೈಕೊ ಲೇಔಟ್ನ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನವಪಲ್ಲವ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕೌಶಲ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>15 ದಿನಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ-ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಗೀತ ಗಾಯನ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅರಿವು, ನೃತ್ಯ, ಪುಸ್ತಕ ವಾಚನ, ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಾಟಕ, ಸಂವಹನ ಕಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲಗಳ ಪರಿಚಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವನ ಚಾರಣ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅರಿವು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಅರಿವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿನೂತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ರಜೆಯ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿವರಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 98441 92952ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>