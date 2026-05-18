ದಾನದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು

'ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಾಜ ಕುಸಿದರೆ, ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಇರುವ ಸಮಾಜ ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಒಡಿಶಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ.ಎಸ್.ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ನ 13ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸೇವೆ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ. ಸಂಘ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬದುಕಿನತ್ತ ಸಾಗುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಸಮಾಜವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ' ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ(ರೇರಾ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೊಡುವ ಮನೋಭಾವವೇ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವೇದನೆ, ಕರುಣೆ, ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೂಪಿಸಿದ ಅಚ್ಯುತ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಎಂ.ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲೆಂದೇ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರೇರಣದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೂಡೇ ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳೊಣ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ