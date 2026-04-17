ಅಲಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯ: ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆಕ್ಯಾತ, ಹಂದಿ ಜೋಗಿ, ಕೋಲೆ ಬಸವ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಅಲಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಸಂಚಲನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಜನಾರ್ಪಣೆ' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಳುವಳಿ ನಂತರ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟೆ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆ ಓದುವ ನಾವು, ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಅಲಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಜಾತಿಯ ಕೂಪ ಮಂಡೂಕಗಳಾಗಿವೆ. ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗದೆ ಜ್ಞಾನ ಬಿತ್ತಿ, ಪಸರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಜಯಕರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ತಳಸಮುದಾಯಗಳು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತವಾಗಿ, ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿವೆ. ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಅಲಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಟಿ.ಶಾಂತಲಾ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಹಿ.ಚಿ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಶಶಿಕಲಾ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಗಂಗರಾಜು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>