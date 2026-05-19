ಬಿಕೆಐಟಿ; ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

<p>ಭಾಲ್ಕಿ: ‘ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಕೆಐಟಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಉದಯಕುಮಾರ ಕಲ್ಯಾಣೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ (ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ) ಪದವಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸಿವಿಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುವೇಟ್ 335 ಬಿಇ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುವೇಟ್ 45 ಎಂಸಿಎ ಮತ್ತು ಎಂ.ಟೆಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 380 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿಜೇತಾ ಮಹಾದೇವ ಸಜ್ಜನ್ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೂರ್ಯಕಾಂತ.ಬಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಾವಡಿ, ನಾಗೇಶ.ಎಂ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಕಲ್ಪನಾ ಚಿಕಟವಾರ, ರಾಜಶೇಖರ ಮಠಪತಿ, ಸಂಗ್ರಾಮ, ಗಿರಿಧರ ತಿವಾರಿ, ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಕೋಟೆ, ಜಯರಾಜ ದಾಬಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣಪತಿ ಬೋಚರೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಾಗೇಶ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಾಂತ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗುರುನಾಥ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-33-416929030</p>