ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್: ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಬಿಕೆಐಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಭಾಲ್ಕಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ, ದಿವ್ಯಾ ಹಿರಾನಿಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ-2025ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 20 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಹಂತ ತಲುಪಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ, ದಿವ್ಯಾ ಹಿರಾನಿಕ್ ಅವರು ಪರಿಧಿ ಶೂನ್ಯ: ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸೈಬರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡೀನ್ ರಾಜಶೇಖರ ಮಠಪತಿ, ಇ.ಸಿ. ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಶಾಂತ ಸಂಗೋಳಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಉದಯಕುಮಾರ ಕಲ್ಯಾಣೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>