ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್‌: ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

<p>ಭಾಲ್ಕಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಡ್ಯಾಳದ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಗುರುಕುಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ವರಾಜ ಅಶೋಕ ಮರಪಳ್ಳಿ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 90.09 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಪಡೆದು ಅಂಗವಿಕಲ ಕೋಟಾದಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಮೊಳಕೀರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ: ಪ್ರೀತಂ ಧೂಳಪ್ಪಾ 99.77 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್, ಓಝಾಸ್ ಜೈನ್ 99.74, ಶಿವಾಂಗ ಮೂಲಂಗೆ 99.70, ವಿವೇಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ 99.56, ಉಲ್ಲಾಸ ದೇವೇಂದ್ರ 99.45, ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ಸತೀಶ 99.22, ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ 99.11, ಜಯಂತ ಚವ್ಹಾಣ 99.09, ನಿಧಿ ಅಶೋಕ 99, ರವಿಕುಮಾರ ಬಾಬುರಾವ್ 99, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಜಗನ್ನಾಥ 99, ಅರುಣ ಝಳಕಿ 99, ಸೋಹಂಕುಮಾರ ನಾಗರಾಜು 99, ಆದರ್ಶ ರೆಡ್ಡಿ ಶ್ರೀಮಂತರೆಡ್ಡಿ 99, ರಿಷಭ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ 98.47, ಋಗ್ವೇದ ಪಂಢರಿನಾಥ 98.47, ಆದಿತ್ಯ ಅವಧೇಶಕುಮಾರ 98.45, ಸಾಕ್ಷಿ ಹಣಮಂತರಾವ್ 98.38, ಶಿವಕುಮಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ 98.16, ಕಾರ್ತಿಕಿ ದಿಗಂಬರ 98, ವೈಭವ ಸಿದ್ದಯ್ಯ 98, ಕಿಶನಸಿಂಗ್ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ 98, ಶ್ರೇಯಸ್ ಹಿಬಾರೆ 98, ಆರ್.ವಿ.ಅನಂತ 97.90, ಕಿರಣ ಶರಣಪ್ಪ 97.84, ಶೇಯಾ ಉಡಚಣ 97.69, ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ಗೋವಿಂದ 97.64, ಶರವಾ ಶಿವಶಂಕರ 97.56, ಚಿನ್ಮಯ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ 97.48, ಪಲ್ಲವಿ ಗಿರೀಶ 97.44, ಪ್ರಥಮೇಶ ಮಾಧವರಾವ್ 97.30, ಸಾಯಿನಾಥ ಜ್ಞಾನೋಬಾ 97.23, ಖುಷಿ ಬಸಪ್ಪ 97.23, ನಿಲೇಶ ರಾಜಶೇಖರ 97.19, ಚಿದಾನಂದ ಭೀಮಣ್ಣ 97, ಅಖಿಲೇಶ ದಿಲೀಪ 97, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಗನಾಥ 97, ಹರ್ಷ ಮಠಪತಿ 97, ಸತ್ಯಂ ಮಹೇಶ 97, ಗಿರೀಶ ನಿಡೋದೆ 96.84, ಅರ್ಪಿತಾ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 96.76, ರಿಹಾನ್ ರಫಿಕ್ 96.76, ಅಂಕಿತಾ ಅರವಿಂದ 96.50, ಹರ್ಷಿತ್ ರವೀಂದ್ರ 96.50, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರಾಜದಾರ್ 96.37, ಹರ್ಷಿತ್ ಶಿವಕುಮಾರ 96.33, ನರೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 96.22, ರಾಹುಲ್ ಬಿರಾದಾರ 96.21, ವೈಭವ ದೀಪಕ 96.04, ಸಚಿನ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 96.04, ಅಬು ರೆಹಮಾನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ 96, ಕೌಶಿಕ್ ಕಮಲಾಕರ್ 96, ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಂಕರ 95.94, ಸಾಯಿಕುಮಾರ ಬಸವರಾಜ 95.73, ವೇದಾಂತ ಕಿಶೋರ 95.73, ತುಕಾರಾಮ ಬಿರಾದರ 95.64, ವೈಜಿನಾಥ ವಿಜಯಕುಮಾರ 95.52, ಓಂಕಾರ ದಿಲೀಪಕುಮಾರ 95.50, ರೋಹಿತ್ ಸುನಿಲ್ 95.40, ಮನೋಜ ಬಸಪ್ಪ 95.34, ಚಿನ್ಮಯ್ ಸಂತೋಷ 95.22, ಶ್ರೀವತ್ಸ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ 95.21, ಶ್ರಾವಣಿ ಸಂಜಯ 95.11, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಿಂಧೆ 95.10, ಋಷಿಕೇಶ ಸಂಜುಕುಮಾರ 95.10, ಕೃಪಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 95.06, ದೇವಾನಂದ ಉದ್ಧವ್ 95.04, ಅಮ್ರೀತಾ ಜಗದೀಶ 95, ಎಚ್.ಮನೋಜಕುಮಾರ 95, ಬಸವರಾಜ ರಾಜಕುಮಾರ 95, ವೈಷ್ಣವಿ ರಾಜಕುಮಾರ 95, ಅಭಿಷೇಕ ರಮೇಶ 95, ತರುಣ ಸಂತೋಷ 95, ಸಾಯಿರಾಜ ಸಂತೋಷ 95, ವರ್ಷಾ ಶರಣಪ್ಪಾ 95, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ 95, ರಾಕೇಶ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 95, ತನುಶ್ರೀ ತುಕಾರಾಮ 95, ಧ್ರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು 95, ಆದಿತ್ಯ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 95, ಸುಮಿತ್ ರಾಜೇಂದ್ರ 95 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸು ಮಾರು 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಂಗ ಮೂಲಂಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟ ದ್ದೇವರು, ಹಿರೇಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು, ಕಾರ್ಯ ದರ್ಶಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಮೊಳಕೀರೆ, ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ರಠಾಮ ಗೊಗ್ಗಾ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಯೋಜಕ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪತ್ರಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-33-196745049</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>