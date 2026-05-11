ತಾಯಂದರ ಕೈ ತುತ್ತು ಸವಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಭಾಲ್ಕಿ: 'ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಕೇಸರಿ ಬಾತ್, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು... ಹೀಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಭೋಜನದೊಂದಿಗೆ ನೂರಾರು ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈ ತುತ್ತು ತಿನ್ನಿಸಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ತಾಯಿಂದರ ದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಡ್ಯಾಳ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಗುರುಕುಲ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಾಯಿಂದರ ದಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಂದರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರತು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮನೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಊಟ, ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಡೀ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ತಾಯಂದಿರು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಊಟ ಬಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರೇಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನೀಡುವ ಕೈತುತ್ತು ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅಂತಃಕರಣ, ಆನಂದ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಎಐ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಂದರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಉಣಬಡಿಸಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>