ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ: ವಸಂತರಾವ್‌

<p>ಭಾಲ್ಕಿ: ‘ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈಯಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಶಾರದಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶಾರದಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಮತ್ತ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸತತ ಕಾಳಜಿ, ಪಾಲಕರ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾದೇವ ಪಟ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಯಿ ಸುಭಾಷ ಶೇ.97.44 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾರದಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಶೋಕ ರಾಜೋಳೆ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದವರು: ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಶೇ.96.8, ನಾಗರಾಜ ಅನುರಾಜ ಶೇ.96.8, ಕುಸುಮಾ ಸಂತೋಷ ಶೇ.96, ಐಶ್ವರ್ಯ ವಸಂತ 95.2, ರುತುಜಾ ಪ್ರಶಾಂತ ಶೇ.93.44, ಸ್ವರಾಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೇ. 92.16, ಕಾಂಚನ ಮಾಧವಗಿರ ಶೇ.91.68, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜೈಹಿಂದ ಶೇ.89.28, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾವ್ ಶೇ.88.16, ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಶೇ.87.84, ದೀಪ್ತಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೇ.85 ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಹನಾಜ್ ಬೇಗಂ, ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಜೋಳೆ, ಹರೀಶ, ಸಂತೋಷ, ತಾನಾಜಿ, ಹೇಮಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಉದಯ ಬಿರಾದಾರ ಅಶೋಕ ಭಂಡಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-33-1635435075</p>