ಭಾರತೀ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಭಾರತೀನಗರ: ಸಮೀಪದ ಹನುಮಂತ ನಗರದ ಭಾರತೀ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಹೋಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆತ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ₹10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ, ಮಹಾ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಮಂಡಲ, ಗಣೇಶ ಆರಾಧನೆ, ವಾಸ್ತು ಬಲಿ ಪೂಜೆ, ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮಧು ಜಿ. ಮಾದೇಗೌಡ, ಬಿಇಟಿ ಸಿಇಒ ಆಶಯ್ ಮಧು ಅವರು ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮಧು ಜಿ. ಮಾದೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, '500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಇಟಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾರತೀ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಇಟಿ ಸಿಇಒ ಆಶಯ್ ಮಧು ಮಾತನಾಡಿ, ₹10 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಸತಿ ನಿಲಯವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಇಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಸಿ.ರಮ್ಯಾ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು, ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಮಿಜ್ ಮಣ, ಡಾ.ರಾವ್ಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>