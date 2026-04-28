‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಣೆಬರಹ ಹಣೆಯ ಬೆವರಿನಲ್ಲಿದೆ’

ಭಟ್ಕಳ: 'ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ ಆಗಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆ ಬೇಡ. ಗುಲಾಬಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಗುಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಎಂ.ಕೆ. ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಸೋನಾರಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಣೆಬರಹ ಹಣೆಯ ಬೆವರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವೇಳೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟುವ ವಾಚ್, ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದು, ಜಗತ್ತು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹತ್ತರವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಾಣದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀಗುವಂತಾಗಲಿ' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿಕ್ಷಣವು ಜ್ಞಾನ, ಧ್ಯಾನ ಪರಿಶ್ರಮಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನ ತುಂಬಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರವಾರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶ ಬಿ. ನಾಯ್ಕ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಜೋರಾ ಗೊಂಡ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರಾಮನಾಥ ರೇವಣಕರ್, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿನುತಾ ಭಟ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅರ್ಚನಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂ.ಕೆ. ನಾಯ್ಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅಶೋಕ ವಂದಿಸಿದರು.