‘ಈಜು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲ, ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕಲೆ’

ಭಟ್ಕಳ: ಈಜು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲ, ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ಥ ಶರೀರ, ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಜನತಾ ಕೋ.ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿಣಿ ಹೇಳಿದರು.

ಶೋಟೋಕಾನ್ ಕರಾಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈಜು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ದಂತ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಈಜುಕೊಳದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತರಬೇತುದಾರ ಆರ್ಯನ್ ನಾಯ್ಕ, ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶರತ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕರಾಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಮೊಗೇರ, ಪೋಲಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಂಗಾ ನಾಯ್ಕ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈಜು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಗರಾಜ ದೇವಾಡಿಗ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260419-20-69552675