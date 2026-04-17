ಸರ್ವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿದ ಧೀಮಂತ

ಬಿಡದಿ: ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜೀನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ. ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಂ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುಗಪುರುಷ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ' ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ.ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ರೂಪ.ಟಿ., ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.