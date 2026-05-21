ಬೀದರ್: ನಗರದ ನೌಬಾದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 55 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ₹4.42 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ನೌಬಾದ್, ಮಲಬಾರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಬೀದರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ' ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ಕಪಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಶೈನಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ನಾವು 'ಶಿಕ್ಷಣ' ವೆಂಬ ಗನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೀದರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್, ಅಕ್ಕಪಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯಕ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಸಂಗೀತಾ ಎಮ್.ಬಿ., ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ಶಂಕರ ಕೆ. ಗಣಗೊಂಡ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಲ್ಲೂರೆ, ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಚಾಲಾಕ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ಕೋರೆ, ಸುಚಿತಾನಂದ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ, ಪ್ರೊ. ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ, ಎಲಿಶಾ ಡಿ., ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಕೊಡಂಬಲ್, ಮಲಬಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಷ್ಣು ಎನ್., ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಬಿನ್, ಅನಿಲಕುಮಾರ ಹತ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ