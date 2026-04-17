ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶೇ 99.55ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಮಾಮನಕೇರಿ(ಜನವಾಡ): ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಮನಕೇರಿ ಸಮೀಪದ ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಶೇ 99.50 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 221 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 95 ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿ, 94 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಚಿಕುರ್ತೆ ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮರ್ಥ್ ಎಸ್. ಸತೀಶ್ ಶೇ 95.2, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮನೋಜಕುಮಾರ ಶೇ 94, ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಶೇ 93.8, ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ ಶೇ 93.8, ಅಭಿನವ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 93.4, ದರ್ಶನ್ ಡಿ.ಬಿ. ಶೇ 93.4, ಎಸ್.ಲಕ್ಷಣ ಎಂ.ಶ್ರೀಧರನ್ ಶೇ 93.4, ಶ್ರೇಯಾ ಶಿವಾನಂದ ಶೇ 92.8, ಶ್ರಾವ್ಯ ದಯಾನಂದ ಶೇ 92.4, ವಿವೇಕ್ ರಬ್ಗರ್ ಮನೋಜಕುಮಾರ ಶೇ 92.4, ವೈಷ್ಣವಿ ರಮೇಶ ಶೇ 92, ವೈಷ್ಣವಿ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 92, ಪ್ರಥಮ ಮರಬ್ ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಶೇ 91.6, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ ಶೇ 91.4, ವೈಷ್ಣವಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಶೇ 91.4, ಸಮರ್ಥ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೇ 90.2, ವಿವೇಕ್ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 90, ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 89.8, ಹರೀಶ ರಮೇಶ ಶೇ 89.2, ಪ್ರಗತಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಶೇ 89.2, ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ರೆಡ್ಡಿ ಶೇ 88.6, ಶಿವಾನಿ ಸತೀಶ ಶೇ 88.2, ವೈಭವ್ ರಮೇಶ ಶೇ 88.2, ಕೃತಿಕಾ ಕಿರಣ್ ಶೇ 88, ಅಮಿತ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಶೇ 87.6, ಸಮೀರ್ ಯಾದವ್ ಶೇ 87.6, ಸೈಯದಾ ಸಕೀನಾ ಫಾತಿಮಾ ಶೇ 87.6, ಆಯುಷ್ ಅರಳಿ ಶೇ 87.4, ಸೃಷ್ಟಿ ವಿನೋದ ಶೇ 87.4, ಶಿವಾನಿ ಶರಣಯ್ಯ ಶೇ 87.4, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಂಗೋಳಗಿ ಶೇ 87.2, ತನಿಷ್ಕಾ ಯಶಪಾಲ್ ಶೇ 87, ಸಮರ್ಥ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಶೇ 86.4, ಕಾಂಚನ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಶೇ 86.2, ಶ್ಲೋಕ್ ಕೆ. ರಾಜಕುಮಾರ ಶೇ 86.2, ಇಪ್ಶಿತಾ ವೀರೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಶೇ 86, ಪ್ರಣಿತಾ ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಶೇ 86, ವಿಸುತನ ರೆಡ್ಡಿ ಶೇ 86, ದರ್ಶನ ವಿನೋದಕುಮಾರ ಶೇ 85.6, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುನೀಲ್ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಿ. ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುನೇಶ್ವರ ಲಾಖಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>