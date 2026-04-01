‘ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ’

ಭಾಲ್ಕಿ: 'ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ್ ಪ್ಯಾಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುದನೂರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ನೌಬಾದ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಪಟ್ಟಭದ್ರರು, ಅಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಗಣಗೊಂಡ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಚಿತಾನಂದ ಕೆ. ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಕುಮಾರ, ದೇವದಾಸ್ ಯಲೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಕುಮಾರ ಚಿಲ್ಲರ್ಗೆ, ಶೀಲಾ ಬಿರಾದಾರ, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಚನ್ನಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ, ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೀರ್ತನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ. ಸುಮನ್ಬಾಯಿ ಸಿಂಧೆ ವಂದಿಸಿದರು. ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನೌಬಾದ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>