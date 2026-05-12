ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು

<p><em>ನಾಗೇಶ ಪ್ರಭಾ</em></p>.<p>ರಂಜೋಳಖೇಣಿ(ಜನವಾಡ): ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್.ಆರ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಶಾಲೆಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದದ ಉದ್ಯಾನ ಅರಳಿದೆ. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ರಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>₹2 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್.ಆರ್.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿಸುವ ಕಾರಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂವು, ಕರಿಬೇವು, ಅಲಂಕಾರಿಕ, ಔಷಧ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಉದ್ಯಾನದ ಒಳಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಬಿದ್ರಿ ಕಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವಿಷಯವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರಗಳು ನೆರವಾಗಲಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರ ರಚನೆಗೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳು ₹60 ಸಾವಿರ, ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರು ₹20 ಸಾವಿರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ₹1.20 ಲಕ್ಷವನ್ನು ತಾನು ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಠಾಕೂರ್ ಭರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾಲ್ವರು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಐವರು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2025-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಶೇ 100ಕ್ಕೆ 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆಗೈದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-33-2097887299</p>