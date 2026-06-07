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ಐಐಆರ್‌ಎಫ್‌ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್: ಟಾಪ್–10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬೀದರ್ ವಿವಿ

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 10:21 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 10:30 IST
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BidarUniversityveterinary universityVeterinaryBidar District office
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