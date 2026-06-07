<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಹಗರಣಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಖುಷಿ ಪಡುವ ವಿಚಾರವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.</p><p>‘ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್’ನಿಂದ (ಐಐಆರ್ಎಫ್) ನೀಡಲಾಗುವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ 21 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಐಐಆರ್ಎಫ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಪಶು ವಿವಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p><p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ವಿವಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಪದವೀಧರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಪಶು ವಿವಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ, ಬೋಧನೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀದರ್ ವಿವಿ 10ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು, ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿವಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿದ್ದು, ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಪಶು ವಿವಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು, 11 ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪಶು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಐಐಆರ್ಎಫ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿವಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>ದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>