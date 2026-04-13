ಬರೆದಿಡುವ ರೀತಿ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

<p>ಬೀಳಗಿ: ‘ಬರೆದಿಟ್ಟಂತೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬರೆದಿಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಾಪೂಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಬಿ. ಧರ್ಮಣ್ಣವರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬೀಳಗಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 2004– 2005ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಗುರುವಂದನಾ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ತಾನು ಕಲಿಯದ ಶಿಕ್ಷಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಸಲಾರ. ತಾನು ಬೆಳಗದ ದೀಪ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲಾರದು. ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಎಚ್.ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಶಾಲೆಯು ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೆರವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿ.ಎಸ್.ತಳಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಅನೇಕರು ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಿರಿ’ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೀಳಗಿ ಕಲ್ಮಠದ ಗುರುಪಾದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ.ಜಿ.ರೇವಡಿಗಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ದು ಬಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಎಮ್. ಕಟಗೇರಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿರೋಳ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕೆ.ಎನ್ ಬಡಿಗೇರ, ಎ.ಎನ್.ಹುಸೇನ್ ನಾಯ್ಕ, ವಿ.ಟಿ.ಲಮಾಣಿ, ಎಸ್.ವಿ.ಸಜ್ಜನ, ಕೇಶವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಕೋರಿ, ಐ.ಎಂ.ಕಟಗೇರಿ, ಶಬಾನಾ ಕುಂಟೋಜಿ, ಎಲ್.ಡಿ.ಮಮದಾಪೂರ, ಎಮ್.ಜಿ.ನಿಡಗುಂದಿ, ಚಲವಾದಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಾನಮಟ್ಟಿ, ಉಮೇಶ ಮಠಪತಿ, ಎಂ.ಡಿ.ಕಲ್ಲಿವರ, ಎಸ್.ಸಿ.ಕೋಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪುಷ್ಪಮಳೆಗೈಯುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ವಿಠ್ಠಲ ಕುಂಬಾರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-19-667218620</p>