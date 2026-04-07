‘ಗುರುಭಕ್ತಿಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ’

ಬೀಳಗಿ: 'ಗುರುಭಕ್ತಿಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಗುರುಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು' ಎಂದು ಕುಂದರಗಿ ಚರಂತಿಮಠದ ವೀರ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗುರುವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗುರು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಧಾರೆ ಎರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ರವಿ ಕಂಗಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗುರು ಎಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವರು. ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ತಿದ್ದುವವರು. ಕುಗ್ಗಿದಾಗ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವವರು. ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಹನೆ, ಮಮತೆ ಅಡಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಗಿರೀಶ ಜುಂಜೂರಿ, ಮಂಜು ಗಾಣಿಗೇರ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಸಂಕನ್ನವರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಜಿ.ಬಿ.ಗುಳೇದ, ಆರ್.ವಿ.ಜಾಧವ, ಎಸ್.ಎಂ. ತಳವಾರ, ಡಿ.ಆರ್. ರಾಮಥಾಳ, ಎಂ.ಸಿ. ಗಂಗಲ್, ಎಸ್. ಕೆ.ಪಟ್ಟೇದ, ಆರ್.ಆರ್. ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ವೈ. ಫಕೀರನ್ನವರ, ವಿ.ಎಸ್. ಕಂಬಾರ, ಆರ್.ಎಸ್. ಕಟ್ಟೆಪ್ಪನ್ನವರ, ವಿ.ಎಂ. ಕಟಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಬಿ. ಖೋತ. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ, ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಐ. ನಿರಾಕರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>