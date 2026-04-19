ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.: ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯು ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 16ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 186 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ 89 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಘ ಆರ್.ವಿ. ಶೇ 97.8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ದಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೇ 97 ಅಂಕ ಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ, ಶೀತಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್ ಶೇ 96.4 ಅಂಕಗ ಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನ, ನೀಲ್ ರೇಮಂಡ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಶೇ 96 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಿಶಿರ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್ ಶೇ 94.6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ.ಸಿ. ಮಥಾಯ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.